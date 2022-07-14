Кнутов: признание ДНР для Северной Кореи — взаимовыгодный шаг

Признание независимости Донецкой Народной Республики КНДР — очень позитивный и взаимовыгодный шаг, заявил военный историк Юрий Кнутов. Однако, по словам эксперта, вряд ли это как-то кардинально повлияет на ход конфликта в Незалежной.

Как подчеркнул эксперт, решение северокорейских властей позволит развивать отношения между государствами.

"На мой взгляд, это будет такой шаг позитивный, и он пойдёт на пользу и одной, и второй стороне", — пояснил военный историк в беседе с Телеканалом "360".

По мнению Кнутова, Северная Корея может помочь ДНР установить торговые связи, хотя и является закрытой страной. Он добавил, что северокорейские власти заинтересованы в этом, учитывая введённые против государства санкции.