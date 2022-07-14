Бондаренко: украинские военные будут сдавать образцы ДНК для опознания

Чтобы посмертно идентифицировать личность погибших, на Украине начнут собирать образцы ДНК военных и сотрудников правоохранительных органов, заявил замглавы МВД Украины Игорь Бондаренко.

По его словам, кроме того, образцы ДНК смогут сдать не только боевики ВСУ, но и иностранные наёмники, а также мирные жители .

"Учитывая потери, которые мы сегодня имеем, необходимо идентифицировать всех наших погибших... Это касается и военных, и также гражданских людей, которые попадут под обстрелы", — заявил Бондаренко украинским СМИ.

Интересно, что речь идёт о платной и добровольной регистрации в базе геномной информации. Когда конкретно начнут собирать образцы ДНК, Бондаренко не уточнил.