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Минобороны: в освобождённых регионах Украины восстановлена муниципальная власть

Силовые структуры

Во всех населённых пунктах Украины, которые были освобождены российскими военными и союзными армиями, наладили централизованную муниципальную власть, сообщили в Минобороны РФ.

Согласно информации ведомства, в города и сёла начинает возвращаться привычная мирная жизнь.

"Благодаря гуманитарной и административной поддержке во всех городах и населённых пунктах, подконтрольных российским силам, сегодня восстановлена централизованная муниципальная власть, налажены продовольственные поставки", — сообщили в ведомстве.

Кроме того, в Минобороны России уточнили, что в населённых пунктах начали работать магазины, рынки и городские службы. Также в ведомстве подчеркнули, что мирные жители помогают военным восстанавливать инфраструктуру. 

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Александр Артамонов
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