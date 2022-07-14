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Армия РФ уничтожила ракетами "Калибр" РСЗО 45-й артбригады ВСУ в Запорожье

Силовые структуры

Армия России уничтожила боевые машины реактивной системы залпового огня (РСЗО) 45-й артиллерийской бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

Армия РФ уничтожила ракетами "Калибр" РСЗО 45-й артбригады ВСУ в Запорожье

По информации ведомства, техника находилась в ангарах завода в Запорожье. Для удара по цели российские военные использовали высокоточные ракеты морского базирования "Калибр".

"На территории завода высоковольтной аппаратуры в Запорожье уничтожены укрытые в ангарах боевые машины реактивной системы залпового огня 45-й артиллерийской бригады ВСУ", — прокомментировали в Минобороны.

Ранее стало известно, что сотрудники Росгвардии обнаружили на территории Запорожской области подпольную оружейную мастерскую, принадлежащую военному ВСУ. В этом помещении он переделывал оружие и изготавливал боеприпасы для украинской армии. Отмечается, что представитель ВСУ тщательно замаскировал мастерскую на территории собственного дома.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Александр Артамонов
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