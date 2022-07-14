Сотрудники Росгвардии нашли на территории Запорожской области подпольную оружейную мастерскую, принадлежащую военному ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Отмечается, что представитель ВСУ тщательно замаскировал мастерскую в собственном доме. Как пояснили в Росгвардии, в этом помещении он переделывал оружие и изготавливал боеприпасы для украинской армии.
"В одном из населённых пунктов Запорожской области росгвардейцы обнаружили в доме действующего военнослужащего ВСУ тщательно замаскированную подпольную мастерскую", — прокомментировали в ведомстве.
Эксперты изъяли из мастерской следующее оборудование:
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