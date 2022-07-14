Зафиксированы ракетные удары по целям в Виннице и Гайсине, взрывы в Тернополе

Сегодня, 14 июля, стало известно о нанесении удара по военной цели в Виннице. По данным "Военного обозрения", поражён объект, на котором были сконцентрированы в том числе средства бронетехники, предоставленные ВСУ странами Запада.

Запуск ракет был также осуществлён по воинской части в городе Гайсин Винницкой области. Помимо этого, поражён размещавшийся у Дома офицеров Винницы объект, в котором происходило формирование отрядов теробороны. Факт удара по территории у Дома офицеров подтвердил и президент Владимир Зеленский.

Источник также информирует о взрывах на западе Украины, в частности, в Тернополе и Тернопольской области — в регионе, через который осуществлялись поставки оружия НАТО на Украину.

Ракетный удар нанесён и по военному объекту в районе Константиновки в ДНР, расположенному на территории, подконтрольной ВС Украины.