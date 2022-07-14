Разведка "Отважных" показала, как они наносят точечные удары по боевикам ВСУ

Разведка "Отважных" показала, как они наносят точечные удары по боевикам ВСУ

Специальная военная операция (СВО) по демилитаризации и денацификации на Украине продолжается. Военные корреспонденты издания «Русская весна» предоставили кадры, на которых показана работа группировки «О» («Отважные»).

На кадрах с квадрокоптера видно, как бойцы ВС РФ, выявив позицию боевиков ВСУ, бросили гранату точно в цель. В конце видео четверо украинских бойцов меняют своё место укрытия. Один из них, как утверждает издание, получил ранение.

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