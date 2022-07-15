Болгарский эксперт Вацев: Россия побеждает Украину, далее Харьков или Одесса

Союзные силы ВС РФ и ополчения ЛДНР успешно завершают второй этап спецоперации на Украине. Скоро наступит оперативная пауза, уверен военный эксперт Вацев.

Переломить ситуацию на поле боя киевский режим не сможет даже с помощью новейшего западного оружия. Донбасс почти освобождён, и за этим последует оперативная пауза, считает болгарский политолог Валентин Вацев.

"Сражения продолжатся в следующем месяце, когда Россия определится со следующей целью. Возможно одно из двух: первое — взятие Харькова, вторая — взятие Николаева и Одессы", — передаёт слова эксперта издание Trud.

Несмотря на то, что превосходство России очевидно "любому человеку с нормальным зрением", а подавляющее большинство россиян поддерживает СВО и Владимира Путина, Кремль должна беспокоить пятая колонна.

Часть управленческой, культурной и интеллектуальной элиты России "держит фигу в кармане", предупредил Вацев. Очень важно не только выполнить цели спецоперации, но и сохранить мир после победы.