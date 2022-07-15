ВСУ нанесли удар по Стаханову из РСЗО HIMARS, выпустив шесть ракет

Украинские военные обстреляли Стаханов в Луганской Народной Республике из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Как сообщили эксперты из представительства ЛНР в СЦКК, в общей сложности Вооружённые силы Украины (ВСУ) выпустили шесть ракет.

"Огонь вели из населённого пункта Артёмовск, обстрел зафиксирован в 03:45 по местному времени (совпадает с московским)", — прокомментировали в ведомстве.

В среду, 13 июля, ВСУ нанесли массированный удар по Луганску, выпустив девять ракет из РСЗО HIMARS. В результате атаки со стороны украинских военных к северу от Луганска начался крупный пожар.

Ранее сообщалось, что армия Украины обстреляла Новую Каховку с помощью американских систем HIMARS. В городе взорвались склады с селитрой. Кроме того, на территории Новой Каховки повреждены больница, частные дома и другая инфраструктура.