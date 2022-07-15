Минобороны РФ обнародовало видео с моментом уничтожения танка ВСУ

Представители Министерства обороны РФ распространили видеозапись, на которой видно, как российские мотострелки в ходе спецоперации на Украине уничтожают танк противника.

По информации ведомства, во время боя со стороны России были задействованы танк Т-72Б3 и боевые машины пехоты (БМП-3). Кроме того, российские военные с помощью беспилотного летательного аппарата осуществили разведку укреплённых позиций Вооружённых сил Украины (ВСУ), откуда вёлся танковый огонь.

"Танк ВСУ был уничтожен ответным огнём российского танка Т-72Б3", — пояснили в пресс-службе Минобороны РФ.

В ведомстве добавили, что экипажи БМП-3 уничтожили опорный пункт танковой роты украинской армии. Поражение цели было подтверждено средствами оперативного контроля.

Кроме того, российские бойцы уничтожили отступающую бронетехнику ВСУ. Для этого они применили противотанковые ракетные комплексы.