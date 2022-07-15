Политолог Неменский сообщил об истощении и плачевном состоянии ВСУ

Политолог Олег Неменский заявил об истощении ВСУ, нехватке в украинской армии оружия и личного состава и сложности удержания позиций на фронте.

Ранее стало известно о сообщении министра обороны Украины Алексея Резникова о намерении мобилизовать 1 миллион человек для возвращения южной части страны.

"Да, такие заявления, конечно, чисто популистские. Ситуация как раз прямо обратная таким заявлениям. Украинская армия уже истощена по человеческому составу, не хватает оружия. Очень трудно удержать даже те позиции, которые есть на востоке — постепенно придется отступать", — сообщил Неменский в интервью изданию "Украина.ру".

Он полагает, что ВСУ выбрали тактику выстраивания контратак на различных направлениях фронта лишь с целью демонстрации обществу оснований для веры в будущую победу Украины. Поэтому в украинском обществе присутствуют победные настроения, несмотря на печальную действительность, резюмировал политолог.