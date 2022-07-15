Безсонов: ВСУ пытаются оказать сопротивление силам ДНР в Северске

Украинские военные пытаются оказать сопротивление бойцам ДНР в Северске. Об этом заявил первый заместитель главы Мининформации Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов.

По его словам, силы ДНР мелкими группами проводят аккуратную зачистку восточных районов города.

"Очаги сопротивления имеются", — подтвердил Безсонов.

Он также подчеркнул: пока ещё нельзя с уверенностью объявить о том, что основные подразделения Вооружённых сил Украины (ВСУ) вышли из Северска.

Ранее в пресс-службе Народной милиции ЛНР сообщили, что союзные силы продолжают развивать успешное наступление в Донецкой Народной Республике. Как пояснили в ведомстве, бойцы РФ и ЛНР с боями продвигаются к Соледару. При этом отмечается, что отступающие боевики ВСУ тщательно заминировали всю местность вокруг этого населённого пункта, чтобы замедлить продвижение союзных войск.