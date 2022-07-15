Политолог Михеев: РСЗО HIMARS — очередное "медиа-оружие" Киева

Поставляемые на Украину США реактивные системы залпового огня HIMARS не являются каким-то "чудо-оружием", российские военные их перехватывают и уничтожают. Но Киеву нужно представить их таковыми для того, чтобы отвлечь внимание от поражений на фронте. Такое мнение высказал политолог Сергей Михеев в интервью изданию "Украина.ру".

Эксперт считает, что HIMARS — это очередное "медиа-оружие", о котором говорят украинские власти на данном этапе. До этого они так же говорили о гаубицах М777, ещё раньше — о турецких беспилотниках "Байрактар". Одна волна сменяет другую, как только становится ясно, что перелома ситуации оружие не даёт, заметил аналитик.

Он полагает, что Украине нужна информационная шумиха вокруг HIMARS, чтобы требовать у Запада всё больше оружия — тысячи гаубиц и сотни танков. Однако поставки такого масштаба весьма сомнительны, заключил Михеев.

Ранее капитан первого ранга Владимир Ераносян выразил уверенность в том, что стрельбу из HIMARS на Украине ведут опытные военнослужащие стран НАТО.