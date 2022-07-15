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Ераносян: из РСЗО HIMARS на Украине стреляют американцы

Силовые структуры

Германия и Великобритания заявляют, что обучат для использования западного вооружения на курсах десятки тысяч бойцов ВСУ на своих полигонах. Однако верить их словам не стоит. Такое мнение высказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Владимир Ераносян.

Ераносян: из РСЗО HIMARS на Украине стреляют американцы

Он отметил, что ВС России научились ликвидировать украинские воинские формирования в момент их сколачивания и боевого слаживания. Из-за этого они решили пойти на хитрость, которая заключается в том, что стрельбой из РСЗО HIMARS и перезарядкой картриджей пусковых установок занимаются американцы и англичане, выразил твёрдую уверенность аналитик в интервью "Украине.ру".

За охрану периметра отвечают украинцы, однако стреляют американцы, причём хорошо подготовленные, добавил Ераносян.

По его мнению, это морская пехота, получившая хорошие навыки стрельбой из HIMARS в Ираке.

"Именно они сейчас находятся на Украине, именно они сейчас производят стрельбы по нашим складам вооружения и складам боеприпасов, и по командным пунктам", — заключил собеседник издания.

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Автор: Максим Александров, Куратор: Александр Артамонов
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