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FT: власти Украины ждут прибытия наблюдателей для отслеживания потока оружия

Силовые структуры

Некоторые союзники Украины отправили в страну своих военных представителей, которые будут наблюдать за потоком оружия, предоставленного ВСУ. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на главу Минобороны Украины Алексея Резникова.

FT: власти Украины ждут прибытия наблюдателей для отслеживания потока оружия

По информации издания, Киев пользуется программным обеспечением (ПО) Североатлантического альянса, чтобы контролировать перемещение военной техники. Как пояснил Резников, страны НАТО могут получить доступ к этой системе.

Помимо этого, он подчеркнул: на Украине разрабатываются ещё две дополнительных системы отслеживания, которые смогут функционировать параллельно с ПО НАТО.

"Резников сообщил, что некоторые из союзников Украины направили военных представителей в страну для наблюдения за потоком пожертвованного оружия", — сказано в статье.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что западное оружие, поставленное на Украину, будет возвращаться в США и другие страны через "чёрный рынок".

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Александр Артамонов
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