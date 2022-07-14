Спецназ ВС РФ задержал диверсантов ВСУ с маячками для наводки HIMARS

Спецназ ВС РФ задержал диверсионно-разведывательную группу ВСУ, занимавшуюся в Донбассе наведением на цель американских РСЗО HIMARS.

Об этом сообщил военный корреспондент Семён Пегов.

Он отметил, что в качестве системы наведения диверсанты хотели использовать инфракрасный маячок. Визуально устройство выглядит как набор проводов, соединённых пружинами, с лампочкой и батарейкой.

"Маячок подбрасывают рядом с военным объектом… ИК-излучение от светодиода фиксирует беспилотник. Промышленный оперативно-тактический военный дрон берёт цель с расстояния как минимум в один километр. Дальше сигнал идёт на РСЗО. Время передачи составляет секунды. Далее наносится удар”, — подробно объясняет работу военкор.

Такие инфракрасные устройства становятся обычной практикой, и впредь необходимо быть осторожными, подчеркнул Пегов.