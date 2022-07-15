Будапешт пообещал защитить венгров в украинском Закарпатье силовым способом

Руководитель МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Будапешт способен осуществить план "военной чрезвычайной ситуации" для защиты 150 тысяч венгров, которые находятся в Закарпатской области Украины.

"Наша страна подготовила сценарии военной ЧС… Мы заинтересованы в скорейшем установлении мира на востоке, чтобы избежать опасных вариантов", — подчеркнул глава внешнеполитического венгерского ведомства, передаёт Index.

Ранее сообщалось, что венгерские власти объявили режим чрезвычайного положения в области энергетики. Чиновники ожидают нехватку газа, отметил представитель канцелярии премьер-министра страны Гергей Гуйяш.