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ВС РФ уничтожили здания общежитий университетов Николаева с боевиками нацбатов

Силовые структуры

В мэрии города Николаева подтвердили информацию о более 10 взрывах, прогремевших городе после прилёта российских ракет.

ВС РФ уничтожили здания общежитий университетов Николаева с боевиками нацбатов

Целями высокоточных ударов ВС РФ стали корпуса учебных заведений — Нацуниверситета кораблестроения и педагогического института, служивших местом базирования иностранных наёмников из Европы, в том числе натовских инструкторов, и националистов, сообщает "Военное обозрение". По данным издания, удары также нанесены по гостиницам, в которых дислоцировались наёмники и бойцы украинской теробороны.

Украинская сторона обвиняет Россию в нанесении ударов по гражданским объектам.

"Объекты действительно гражданские. Но вот те, кто там находился, сделали их законными военными целями для командования российской армии. По мнению киевских властей, размещение военной техники и солдат в центре города в настоящих гражданских объектах, не считается тактикой террористов", — пишет "ВО".

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Автор: Элиза Ибрагимова, Куратор: Александр Артамонов
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