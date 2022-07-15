ВС РФ уничтожили здания общежитий университетов Николаева с боевиками нацбатов

В мэрии города Николаева подтвердили информацию о более 10 взрывах, прогремевших городе после прилёта российских ракет.

Целями высокоточных ударов ВС РФ стали корпуса учебных заведений — Нацуниверситета кораблестроения и педагогического института, служивших местом базирования иностранных наёмников из Европы, в том числе натовских инструкторов, и националистов, сообщает "Военное обозрение". По данным издания, удары также нанесены по гостиницам, в которых дислоцировались наёмники и бойцы украинской теробороны.

Украинская сторона обвиняет Россию в нанесении ударов по гражданским объектам.

"Объекты действительно гражданские. Но вот те, кто там находился, сделали их законными военными целями для командования российской армии. По мнению киевских властей, размещение военной техники и солдат в центре города в настоящих гражданских объектах, не считается тактикой террористов", — пишет "ВО".