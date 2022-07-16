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МВД ЛНР о тактике ВСУ: "Разграбят и уничтожат дома, а потом отступление"

Силовые структуры

Украинские боевики принудительно эвакуируют мирных жителей из Краматорского и Славянского районов, чтобы потом разбомбить дома и обвинить в обстрелах Россию, заявил помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики Виталий Киселёв.

МВД ЛНР о тактике ВСУ: "Разграбят и уничтожат дома, а потом отступление"

По словам Киселёва, такая тактика свойственно украинской армии.

"Идёт принудительная эвакуация местного населения, то есть недобровольно, не по желанию людей, которые хотели бы и хотят остаться в своих домах, в своих населённых пунктах", — пояснил помощник министра МВД ЛНР ТАСС. — ВСУ разграбят эти дома, а потом у них будет тактическое отступление, а в дальнейшем они уничтожат эти населенные пункты и перевалят всю вину на российские подразделения".

Как подчеркнул Киселёв, людей вывозят в Днепропетровск, а после, через фильтрационные лагеря, направляют по другим, преимущественно западным, районам Украины.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Александр Артамонов
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