МВД ЛНР о тактике ВСУ: "Разграбят и уничтожат дома, а потом отступление"

Украинские боевики принудительно эвакуируют мирных жителей из Краматорского и Славянского районов, чтобы потом разбомбить дома и обвинить в обстрелах Россию, заявил помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики Виталий Киселёв.

По словам Киселёва, такая тактика свойственно украинской армии.

"Идёт принудительная эвакуация местного населения, то есть недобровольно, не по желанию людей, которые хотели бы и хотят остаться в своих домах, в своих населённых пунктах", — пояснил помощник министра МВД ЛНР ТАСС. — ВСУ разграбят эти дома, а потом у них будет тактическое отступление, а в дальнейшем они уничтожат эти населенные пункты и перевалят всю вину на российские подразделения".

Как подчеркнул Киселёв, людей вывозят в Днепропетровск, а после, через фильтрационные лагеря, направляют по другим, преимущественно западным, районам Украины.