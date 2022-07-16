Сдавшийся в плен ВС РФ военный ВСУ сообщил о "поддержке минус" от командования

Ещё один украинский военнослужащий принял решение сложить оружие и прекратить сопротивление российской армии в рамках специальной военной операции. Солдат решил сдаться в плен после того, как его командование бросило своё подразделение. По словам сдавшегося, они с сослуживцами запросили подкрепление с воздуха, но получили ответ: "Поддержка минус".

Военный признался, что в ряды ВСУ он был вступить вынужденно под страхом тюремного заключения при отказе от мобилизации. Солдаты его подразделения, как рассказал боец изданию "RT на русском", были рады получать ранения, чтобы "закосить" по состоянию здоровья.

"И то, даже если контужен, шлют вперёд, и всё", - отметил он.