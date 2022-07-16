Минобороны РФ опубликовало кадры работы РСЗО "Град" ВС РФ по позициям ВСУ

Министерство обороны РФ опубликовало кадры, демонстрирующие работу расчётов реактивных систем залпового огня "Град" по позициям противника в рамках специальной военной операции на Украине.

Артиллеристы Южного военного округа наносят артиллерийским батареям ВСУ огневое поражение, разрушая оборонительные сооружения, подавляя пункты управления и уничтожая огневые средства и боевую технику противника.

При этом бойцы Вооружённых сил России используют тактику частых смен огневых позиций. Расположение позиций ВСУ для наведения целей предварительно вычисляется при помощи БПЛА.