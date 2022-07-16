Министерство обороны РФ опубликовало кадры, демонстрирующие работу расчётов реактивных систем залпового огня "Град" по позициям противника в рамках специальной военной операции на Украине.
Артиллеристы Южного военного округа наносят артиллерийским батареям ВСУ огневое поражение, разрушая оборонительные сооружения, подавляя пункты управления и уничтожая огневые средства и боевую технику противника.
При этом бойцы Вооружённых сил России используют тактику частых смен огневых позиций. Расположение позиций ВСУ для наведения целей предварительно вычисляется при помощи БПЛА.
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