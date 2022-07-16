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Кедми: поставки Киеву оружия НАТО обернулись для ВСУ проблемами

Силовые структуры

Поставки оружия Киеву из стран НАТО создают дополнительные проблемы для ВСУ.

Кедми: поставки Киеву оружия НАТО обернулись для ВСУ проблемами

Об этом сообщает издание “Экономика сегодня” со ссылкой на политического эксперта Якова Кедми.

По его словам, РФ не перекрыла западные поставки оружия киевскому режиму, поскольку этого можно добиться лишь ковровыми бомбардировками транспортных развязок. Кремль не хочет этого делать из гуманных соображений, заявил аналитик.

Но во многом причина безразличия к поставкам западного вооружения на Украину заключается в том, что это оружие не оказывает серьёзного влияния на ситуацию, убеждён эксперт.

Когда Киев полагался на запасы оружия СССР, украинская армия снабжались лучше. Теперь оружие и боеприпасы приходится доставлять за сотни километров, что сделало логистику более сложной. В итоге всё привело к нехватке боеприпасов и самого оружия для ВСУ, подытожил Кедми.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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