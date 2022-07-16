Воружённые силы Украины в Славянске оборудовали опорный пункт в детском приюте и силой удерживают там воспитателей и детей.
Украинские националисты оборудовали опорный пункт на улице Серафимовича в приюте “Паруса надежды”, где прикрываются насильно удерживаемыми детьми и воспитателями, сообщил глава Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Он также рассказал, что в Донецкой Народной Республике в городе Соледар в школе №14 боевики ВСУ оборудовали опорный пункт.
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