ВСУ в Славянске насильно удерживают детей и воспитателей в детдоме

Воружённые силы Украины в Славянске оборудовали опорный пункт в детском приюте и силой удерживают там воспитателей и детей.

Украинские националисты оборудовали опорный пункт на улице Серафимовича в приюте “Паруса надежды”, где прикрываются насильно удерживаемыми детьми и воспитателями, сообщил глава Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Он также рассказал, что в Донецкой Народной Республике в городе Соледар в школе №14 боевики ВСУ оборудовали опорный пункт.