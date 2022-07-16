Арестович об атаке на Крымский мост: Как только появится техническая возможность

В офисе Владимира Зеленского объяснили, в каком случае Украина ударит по Крымскому мосту.

Алексей Арестович заверил, что ВСУ атакует Крымский мост как только у украинской армии появится техническая возможность.

Политик отметил, что Украина обещала странам, оказывающим стране помощь, не наносить удары по территории противника. При этом на Украине не считают полуостров Крым российским.

"Если есть ограничения от партнеров, потому что они видят общую картину, не бить по территории Российской Федерации — значит, не будем бить. У нас целей на территории Украины хватает", — объяснил Арестович.

Ранее секретаря Совета национальной обороны и безопасности Украины Алексея Данилова заинтересовал тот факт, что российские военные усилили охрану Крымского моста. Он воспринял это как свидетельство того, что "Москва испугалась".