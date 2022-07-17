Аналитики США: российский истребитель МиГ-35 станет хитом на оружейном рынке

Новейший российский истребитель МиГ-35 поколения 4++ может стать хитом на мировом рынке оружия, заявили американские военные аналитики. По их словам, многие страны уже "выстроились в очередь" для заключения контрактов на поставки.

Как подчеркнули аналитики, превосходство МиГ-35 нового поколения перед аналогичными истребителями на мировом рынке не терпит возражений.

"МиГ-35 получит новый радар ПФАР (пассивная фазированная антенная решётка) — современную радиолокационную систему, а также электронно-оптическую систему наведения, которая позволяет обнаруживать цели в инфракрасном спектре. Благодаря этому истребитель сможет обнаруживать даже морские и воздушные цели на расстоянии 55 км", — цитирует американских аналитиков "ПолитРоссия".

Как подчеркнуло издание, благодаря обновлённой авионике, истребитель сможет выполнять широкий спектр задач начиная от превосходства в воздушном пространстве и высокоточных ударов до разведывательных миссий.