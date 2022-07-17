В Крыму назвали угрозы Киева ракетами РСЗО HIMARS из США битьём головой о стену

На фоне угроз Киева ударить по Крыму при помощи РСЗО HIMARS и М270 политический эксперт Руслан Бальбек напомнил, что полуостров защищён эшелонированной системой противовоздушной обороны.

"Попасть ракетой в Крым — это как биться головой о стену. Теоретически, может, стена и разобьётся, но в жизни всё наоборот", — сказал он в беседе с РИА Новости.

Бальбек считает, что у Киева действительно есть желание ударить по объектам на территории острова. И в случае передачи США ракет для HIMARS с дальностью 300 км, ВСУ могут опробовать их на крымском направлении, однако целей ракеты не достигнут.

"Но здесь другое препятствие — в Крыму выстроена эшелонированная ПВО, пробить которую одиночными пусками очень сложно. И все же командой Зеленского любой пуск в сторону полуострова будет подан как великая победа. А то, что ракету собьют — это уже другой вопрос, в конце концов можно выставить какое-нибудь архивное видео неважно какого года", — резюмировал эксперт.