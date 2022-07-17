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При обстреле Алчевска со стороны ВСУ из РСЗО HIMARS погибли два мирных жителя

Силовые структуры

Во время обстрела Алчевска из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) M142 HIMARS погибли два мирных жителя. Об этом сообщили эксперты из представительства ЛНР в СЦКК.

При обстреле Алчевска со стороны ВСУ из РСЗО HIMARS погибли два мирных жителя

Отмечается, что в общей сложности Вооружённые силы Украины (ВСУ) выпустили шесть ракет из комплексов производства США. В Алчевске повреждены шесть многоэтажных жилых домов, автобусно-троллейбусное депо, а также санаторий-профилакторий "Дружба".

"В результате обстрела Алчевска из американской РСЗО M142 HIMARS погибли два мирных жителя", — подтвердили в представительстве.

Ранее политолог Ростислав Ищенко заявил, что США вступили в прямое противостояние с Россией из-за поставок РСЗО HIMARS Украине. По его словам, эти комплексы обладают значительной дальностью поражения, поэтому предоставление таких систем Киеву следует рассматривать как переход "красных линий" со стороны Штатов.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Александр Артамонов
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