Во время обстрела Алчевска из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) M142 HIMARS погибли два мирных жителя. Об этом сообщили эксперты из представительства ЛНР в СЦКК.
Отмечается, что в общей сложности Вооружённые силы Украины (ВСУ) выпустили шесть ракет из комплексов производства США. В Алчевске повреждены шесть многоэтажных жилых домов, автобусно-троллейбусное депо, а также санаторий-профилакторий "Дружба".
"В результате обстрела Алчевска из американской РСЗО M142 HIMARS погибли два мирных жителя", — подтвердили в представительстве.
Ранее политолог Ростислав Ищенко заявил, что США вступили в прямое противостояние с Россией из-за поставок РСЗО HIMARS Украине. По его словам, эти комплексы обладают значительной дальностью поражения, поэтому предоставление таких систем Киеву следует рассматривать как переход "красных линий" со стороны Штатов.
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Ищенко считает, что поставки РСЗО HIMARS стали причиной открытого противостояния США и РФ.