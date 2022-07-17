Шурыгин: американские дипломаты сбежали из Киева после заявления Шойгу

Американское посольство в Киеве в очередной раз приняло решение приостановить работу и увезти своих сотрудников. Эксперты не исключают, что таким образом Вашингтон отреагировал на заявление главы Минобороны России Сергея Шойгу, который дал поручение активизировать действия на всех операционных направлениях.

Военный эксперт Владислав Шурыгин считает, что союзные войска России и республиканской Народной милиции испытывают "жёсткую необходимость" наступления на Одессу, Запорожье, Николаев и Харьков, однако американцы решили перестраховаться.

"Некую нашу активизацию они (США. — Прим. ред.) вполне могли принять за некое генеральное наступление, хотя совершенно не факт, что оно таковым является.<…> Поэтому американские фобии у меня вызывают некую долю скепсиса", — заявил эксперт в беседе с "МК".

Шурыгин отметил, что военная спецоперация на Украине будет продолжаться ещё долго.

"Боевая работа идет. Никто в удрученном состоянии не находится. Все понимают, что это надолго, что нужно наращивать усилия", — заключил он.