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Поддубный представил на видео первое доказательство уничтожения HIMARS

Силовые структуры

В Сети представлено первое доказательство уничтожения реактивной системы залпового огня HIMARS.

Об уничтожении американской установки сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный.

"О том, что расчет РСЗО и машины комплекса уничтожены я знал еще вчера, ждал видеоподтверждение. В результате удара высокоточным оружием Украина потеряла один комплекс HIMARS. На эту систему вооружения Генштаб ВСУ и западные военные советники делают сейчас ставку. Бьют по тылам на глубину до 120 километров. HIMARS "убит" в ДНР, в Красноармейске", — сообщает военкор.

Он дополнил, что обычно данные системы сопровождают западные военнослужащие и охрана.

По словам журналиста, скоро Вооружённые силы Украины потеряют все РСЗО, которые поступают из-за рубежа.

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Представлено первое доказательство уничтожения реактивной системы залпового огня HIMARS.
Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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