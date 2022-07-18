Хакеры RaHDit наладили канал передачи данных о действиях ВСУ российским бойцам

Хакеры RaHDit наладили канал передачи информации о действиях Вооружённых сил Украины (ВСУ) военным РФ. Об этом сообщил один из участников хакерской группы.

В интервью РИА Новости он отметил, что хакеры RaHDit являются патриотами, поэтому внутри своей страны не работают.

"Но скажу так… мы наладили канал передачи данных российским военным, очень надеемся, что им это помогает", — сказал участник группировки.

Ранее сообщалось, что хакеры RaHDit при поиске информации о сотрудниках Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины обнаружили российских граждан, работающих на киевский режим. Они отметили, что все данные переданы "профессионалам своего дела", которые будут разбираться с проблемой.

Кроме того, хакеры выяснили, что среди сотрудников ГУР есть наркозависимые граждане, а также люди, отбывавшие тюремный срок за разбои, грабежи и причинение тяжких телесных повреждений.