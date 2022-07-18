Минобороны РФ в своём Telegram-канале показало видеокадры, демонстрирующие работу российских ОТРК "Искандер" по военным объектам ВСУ.
"Выполняли задачу по нанесению ракетного удара по складам, по командным пунктам противника. Все цели поражены. Крылатой ракетой наносим удары по критически важным объектам. Её преимущество в том, что она низко летит, её не берёт ПВО, и она может залететь прямо в окно или в открытую дверь. Машина не подводит, электроника тоже. Машина современная. Все исправно работает", — рассказал начальник расчета пусковой установки Николай.
"Искандеры" активно применяются российской армией в ходе выполнения огневых задач в рамках специальной военной операции на Украине. При помощи данных ракетных комплексов эффективно уничтожаются объекты военной инфраструктуры противника, в том числе склады, артиллерийские дивизионы, укрепрайоны и военная техника ВСУ.
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