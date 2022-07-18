ВС РФ нанесли удары по позициям и живой силе ВСУ в Чугуеве и Никополе

На разных направления СВО наносятся удары по позициям противника. Так, за минувшие вечер и ночь ВС РФ нанесли удары по военным целям в Харьковской и Днепропетровской областях Украины.

Прогремели взрывы в Чугуеве. По данным "Военного обозрения", на данной территории противник занимался укреплением позиций для последующего нанесения ударов по территориям Харьковской области, находящимся под контролем ВС РФ.

Артиллерийские удары были нанесены с подконтрольных российским войскам территорий Запорожской области по военным целям в Никополе. Были поражены в том числе объекты дислокации войск теробороны противника. "ВО" напоминает, что из района Никополя ВСУ ранее обстреляли Энергодар, в котором располагается Запорожская атомная электростанция.