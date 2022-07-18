Сладков: "Как будто мы сражаемся с каким-то полчищем нерях и лентяев"

Военный корреспондент Александр Сладков постоянно демонстрирует любопытные факты с мест специальной операции России.

В очередном репортаже он рассказал, что в окопах ВСУ после того, как Вооруженные силы РФ и ЛДНР начали штурмовать позиции противника, перед их глазами предстали бардак, грязь и беспорядок.

Военкор подчеркнул, что непоследовательность действий националистов отразилась и непосредственно на боевых сражениях.

Он подчеркнул, что Владимира Зеленского и его бандеровцев ненавидят за то, что они пытались сделать с Донбассом и угрожали убивать русских.

"Теперь мы заходим в их окопы, а там полный бардак, валяются какие-то сексуальные манекены, кругом мусор, траншеи по колено. Как будто мы сражаемся с каким-то полчищем нерях и лентяев. Победим. Нормальные украинцы и русские ждите, все вернется на круги своя”, — подытожил Сладков.

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