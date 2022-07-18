На Украине уничтожен командир взвода разведки с позывным "Фанат"

На Украине уничтожен командир разведвзвода 93-й бригады ВСУ с позывным "Фанат". Об этом сообщает ИА "ANNA NESW".

Отмечается, что ликвидированный украинский военный входил в состав так называемых "ультрас" (радикальных футбольных болельщиков) луганского футбольного клуба "Заря" и воевал против своих земляков с 2014 года.

Ранее стало известно об уничтожении ещё двоих донецких "ультрас", также воевавших на стороне Украины против своих земляков. Это болельщики бывшего донецкого клуба "Шахтёрск", которые были известны под позывными "Вихрь" и "Стероид".

Сегодня также появилось сообщение о гибели в Донбассе известного украинского телеведущего и ветерана АТО Карима Гуламова.