Командование ВСУ снимает с Марьинского направления 54 ОМБр из-за её уничтожения

Тяжёлые потери, которые постигли 54-ю отдельную механизированную бригаду ВСУ, обороняющую Марьинку, вынуждают украинское командование вывести войска с позиций. По данным "Военного обозрения", бригада практически прекратила своё существование. На её место буде направлена 66-я ОМБр корпуса стратегического резерва Вооружённых сил Украины.

"На Марьинском направлении, по сведениям разведки резервистов, 54 ОМБр меняется на 66 ТрО, в связи с крупными потерями. Фактически, командование ВФУ констатирует о полном уничтожении 54 ОМБр", — цитирует источник сообщения из Донецка.

Подобная замена носит вынужденный характер и, по версии источника, приведёт к ослаблению обороны ВСУ на данном направлении фронта. Ранее стало известно, что ещё в начале июля 54-я ОМБр ВСУ потеряла около 60% личного состава.