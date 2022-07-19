Генпрокуратура ДНР: удар РФ по драмтеатру Мариуполя — фейк, бомба рванула внутри

Взрыв в драматическом театре Мариуполя, который прогремел в марте этого года, не связан с авиаударами, заявил начальник следственного управления Генеральной прокуратуры ДНР Алексей Куцурубенко.

По словам сотрудника правоохранительных органов, взрывное устройство находилось внутри здания и его намеренно привели в действие. Об этом, как подчеркнул Куцурубенко, говорят и тщательно проведённые экспертизы и показания очевидцев.

"Исследования свидетельствуют о том, что взрыв в здании драматического театра произошёл внутри. При разборе завалов в здании драматического театра не было обнаружено ни одного поражающего элемента, ни одной части или элемента авиабомбы либо каких-либо других боеприпасов", — пояснил начальник СУ Генпрокуратуры республики РИА Новости.

В материалах дела есть показания свидетелей, которые видели, как люди в военной форме вносят ящики с неизвестным содержимым в здание театра. Как предполагают прокуроры, именно они могли сдетонировать.

На фоне проведённого расследования правоохранительные органы заверили, что все заявления украинских властей о том, что Россия якобы нанесла авиаудар по театру, не соответствуют действительности.