Взрыв в драматическом театре Мариуполя, который прогремел в марте этого года, не связан с авиаударами, заявил начальник следственного управления Генеральной прокуратуры ДНР Алексей Куцурубенко.
По словам сотрудника правоохранительных органов, взрывное устройство находилось внутри здания и его намеренно привели в действие. Об этом, как подчеркнул Куцурубенко, говорят и тщательно проведённые экспертизы и показания очевидцев.
"Исследования свидетельствуют о том, что взрыв в здании драматического театра произошёл внутри. При разборе завалов в здании драматического театра не было обнаружено ни одного поражающего элемента, ни одной части или элемента авиабомбы либо каких-либо других боеприпасов", — пояснил начальник СУ Генпрокуратуры республики РИА Новости.
В материалах дела есть показания свидетелей, которые видели, как люди в военной форме вносят ящики с неизвестным содержимым в здание театра. Как предполагают прокуроры, именно они могли сдетонировать.
На фоне проведённого расследования правоохранительные органы заверили, что все заявления украинских властей о том, что Россия якобы нанесла авиаудар по театру, не соответствуют действительности.
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