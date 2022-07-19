The American Thinker: Байден проигрывает битву за Украину

Американский президент Джозеф Байден решил до конца довести свою опосредованную войну с Россией. Однако битву за Украину он проигрывает. Такой вывод делает отставной полковник армии США Дуглас Макгрегор в статье для издания The American Thinker.

По его мнению, проблема НАТО заключается в том, что из-за антироссийских санкций Байдена Европе угрожает экономический Армагеддон. Автор приводит в качестве примера Германию, являющуюся крупнейшей экономикой ЕС и ключевой страной НАТО, которая переживает серьёзные трудности.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц понимает, что если он возглавит движение за прекращение огня на Украине вопреки возражениям Байдена, то европейская поддержка НАТО и неудачной войны Байдена с Россией стремительно рухнет, утверждает автор статьи.

США проводят опасную политику, а европейцы и американцы уже злятся на своих "робких и бестолковых" лидеров, считает Макгрегор.

Он добавляет также, что НАТО — любимая лошадь Байдена — на последнем издыхании. А экономика Европы и США — единственное, что падает быстрее, чем рейтинги Байдена, заключает бывший американский военный.

Ранее депутат бундестага Севим Дагделен призвала Европу готовиться к роспуску НАТО.