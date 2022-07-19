Жарихин: на Украине предать — это не продаться, а вовремя сориентироваться

Смена высокопоставленных силовиков не поможет Киеву покончить с утечкой информации в Россию.

А всё потому, что окружение Владимира Зеленского понимает, чем закончится дело, заявил заместитель директора Института стран Содружества Владимир Жарихин.

Ранее президент Украины отстранил генерального прокурора Ирину Венедиктову и главу СБУ Ивана Баканова. Зеленский якобы побывал в зоне СВО и по результатам поездки принял такие "изменения по кадрам" правоохранительных органов.

Лидер Незалежной подчеркнул, что отстранённые от работы скомпрометировали себя контактами со спецслужбами РФ и переходами на россйскую сторону.

"Учитывая нравы украинского политикума, этих Зеленский снесет, а утечка будет продолжаться в возрастающих масштабах. В этой среде принято говорить, что предать — это не продаться, а вовремя сориентироваться", — цитирует Жарихина "Украина.ру".

И чем дальше, тем больше людей в окружении администрации Зеленского будут "ориентироваться", поскольку все понимают, чем закончится для украинской власти российская спецоперация.