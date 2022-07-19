Экс-глава Польши Валенса едет в Россию, чтобы сменить политическую систему РФ

Бывший президент Польши Лех Валенса собрался приехать в Москву, чтобы вместе с россиянами "изменить политическую систему".

По словам польского политика, сейчас в России "неадекватный" политический строй, который угрожает "миру во всем мире".

"Именно эту вашу политическую систему я хочу помочь вам изменить ради вас", — обратился Валенса к гражданам РФ.

Он заверил, что "верный друг русского народа" и никого никогда не призывал нападать на Россию.

Несколько дней назад бывший глава Польши заявлял, что России нужно "расчленить" на несколько государств, причём общая численность населения этих стран должна составить "менее 50 миллионов" человек.

Подобную идею Валенсы представитель МИД РФ Мария Захарова охарактеризовала как "рассуждения в стиле маньяка Чикатило".