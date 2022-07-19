Ходарёнок: у Киева есть два варианта — принять условия Москвы или исчезнуть

К концу года ситуация на Украине ухудшится настолько, что у Киева останется только два варианта решения конфликта, считает военный обозреватель, полковник запаса Михаил Ходарёнок.

Эксперт прокомментировал заявление бывшего командующего объединёнными силами НАТО в Европе Джеймса Ставридиса, который сделал прогноз, что спецоперация продлится ещё 4-6 месяцев и завершится "замороженным конфликтом".

По мнению военного аналитика, к ноябрю-январю страны Европы будут особенно осторожны по отношению к России, так как зимой они не проживут без российских энергоресурсов.

В ноябре также состоятся выборы в американскую палату представителей, в которых демократы, а, значит, и действующий лидер США Джо Байден, с высокой вероятностью проиграют, добавил Ходарёнок.

Он также отметил, что численность украинской армии сократилась более чем вдвое за неполные пять месяцев СВО. А через полгода ситуация с людьми в ВСУ грозит обернуться настоящей катастрофой, считает обозреватель.

"То есть через несколько месяцев ситуация для Киева деградирует как внутри остатков развалившейся страны, так и по линии западной "поддержки". В таких условиях у киевского режима есть два варианта: согласиться на требования Москвы или исчезнуть навсегда", — объяснил эксперт в своём Telegram-канале.

По его словам, в этом смысле конфликт если и может считаться замороженным, то только с точки зрения недовольных его исходом ЕС и НАТО. Но сделать с этим они ничего уже не смогут, заключил Ходарёнок.