Росгвардейцы нашли в ЛНР документы, подтверждающие массовое дезертирство в ВСУ

Сотрудники Росгвардии нашли на территории ЛНР документы, свидетельствующие о массовом дезертирстве в подразделениях Вооружённых сил Украины (ВСУ), сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным росгвардейцев, с апреля по июнь 2022 года десятки солдат и сержантов парашютно-десантных рот 2-го парашютно-десантного батальона войсковой части А1126 под разными предлогами самовольно ушли с переднего края обороны.

В рапортах командира указаны их имена, фамилии, должности и звания.

"В ЛНР спецназовцы Росгвардии изъяли документы, подтверждающие факты массового дезертирства военнослужащих парашютно-десантных подразделений ВСУ", — прокомментировали в ведомстве.

Представители Росгвардии также подчеркнули: украинские десантники покидают войска, когда видят возможности для побега. Отмечается, что многие военные ВСУ не возвращаются на фронт из отпуска по семейным обстоятельствам, а их поиски по месту регистрации не приносят результатов.