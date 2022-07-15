Сотрудники Росгвардии нашли на территории ЛНР документы, свидетельствующие о массовом дезертирстве в подразделениях Вооружённых сил Украины (ВСУ), сообщили в пресс-службе ведомства.
По данным росгвардейцев, с апреля по июнь 2022 года десятки солдат и сержантов парашютно-десантных рот 2-го парашютно-десантного батальона войсковой части А1126 под разными предлогами самовольно ушли с переднего края обороны.
В рапортах командира указаны их имена, фамилии, должности и звания.
"В ЛНР спецназовцы Росгвардии изъяли документы, подтверждающие факты массового дезертирства военнослужащих парашютно-десантных подразделений ВСУ", — прокомментировали в ведомстве.
Представители Росгвардии также подчеркнули: украинские десантники покидают войска, когда видят возможности для побега. Отмечается, что многие военные ВСУ не возвращаются на фронт из отпуска по семейным обстоятельствам, а их поиски по месту регистрации не приносят результатов.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Боевики ВСУ перепродали России американскую систему залпового огня HIMARS, заявили некоторые эксперты.