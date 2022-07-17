Разведка “Отважных”: боевики ВСУ в Северске психологически сломлены

ВСУ в Северске психологически сломлены и командованию будет нелегко вести какую-то организованную оборону.

Об этом сообщило издание “Русская Весна”.

Военкоры отметили, что информация, предоставленная разведчиками группы “О”, свидетельствуют, что моральное и психологическое состояние боевиков, обороняющих Северск, очень сильно снизилось из-за потерь.

Более 40 процентов личного состава 10 горно-штурмовой бригады, 17 танковой бригады и 24 механизированной бригады отказывались выполнять задачи Генштаба и игнорировали приказы. Свыше 55 процентов употребляли алкоголь и психоактивные вещества, что негативно сказалось на дисциплине и участились случаи дезертирства, отмечает издание.

Город на грани сдачи российской армии.