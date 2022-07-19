После освобождения Северодонецка, Лисичанска и Рубежного "чёрные хирурги", которые занимаются трансплантацией человеческих органов, перебрались в Харьков и Днепропетровск, сообщил представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
В интервью ТАСС он отметил, что "чёрные трансплантологи" вели активную работу в Луганской области до прихода союзных войск.
"Когда стало невозможно действовать на этих территориях, они переместились, по нашей информации, в Днепропетровск и Харьков", — сказал Марочко.
Он добавил, что военных Вооружённых сил Украины (ВСУ) привозят в эти города из зоны боевых действий в Донбассе. Представитель Народной милиции ЛНР подчеркнул: украинских солдат специально обезличивают и доставляют спецтранспортом в Днепропетровскую и Харьковскую области, а затем "их следы пропадают".
Как пояснил Марочко, "чёрные хирурги" действуют в рядах украинской армии с 2014 года.
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