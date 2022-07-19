Марочко: "чёрные хирурги" бежали из Луганской области в Харьков и Днепропетровск

После освобождения Северодонецка, Лисичанска и Рубежного "чёрные хирурги", которые занимаются трансплантацией человеческих органов, перебрались в Харьков и Днепропетровск, сообщил представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

В интервью ТАСС он отметил, что "чёрные трансплантологи" вели активную работу в Луганской области до прихода союзных войск.

"Когда стало невозможно действовать на этих территориях, они переместились, по нашей информации, в Днепропетровск и Харьков", — сказал Марочко.

Он добавил, что военных Вооружённых сил Украины (ВСУ) привозят в эти города из зоны боевых действий в Донбассе. Представитель Народной милиции ЛНР подчеркнул: украинских солдат специально обезличивают и доставляют спецтранспортом в Днепропетровскую и Харьковскую области, а затем "их следы пропадают".

Как пояснил Марочко, "чёрные хирурги" действуют в рядах украинской армии с 2014 года.