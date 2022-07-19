Покупка военных беспилотных аппаратов у Ирана — это одновременно и хорошо, и плохо для России.
Об этом в социальных сетях сообщила главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.
Она отметила, что хорошая новость заключена в том, что страна, которая уже столько лет находится под санкциями, всё ещё способна производить такие технологии.
А плохая новость заключена в том, что до сих пор Россия сама не смогла сделать это без каких-либо санкций, подчеркнула журналистка.
Помощник Байдена по вопросам нацбезопасности Джек Салливан на брифинге заявил, что Иран готовится передать РФ беспилотники. Госдеп США позже заявил, что в случае передачи БПЛА Москве Вашингтон немедленно наложит на Иран ограничения.
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