Депутат Государственной думы Сергей Миронов предположил, что увольнение генпрокурора Ирины Венедиктовой и главы СБУ Ивана Баканова — требование Запада, а им на смену придут "исполнительные ублюдки".
"Отстранение силовиков такого ранга — это не желание Зеленского, это требование англосаксонских кураторов. Потребовали освободить ключевые должности под "своих", — отметил он.
По словам депутата, это может означать только одно — усиление политического и экономического террора, добавив, что в стране растёт угроза социального бунта и нужны "отморозки", которые пойдут на любые меры для его подавления.
"Назначат "отмороженных" и очень исполнительных ублюдков, кто совсем не будет рефлексировать насчёт любых, даже самых радикальных и противоправных мер по усмирению внутреннего протеста в стране. А он, этот социальный бунт, на подходе. Опохмелье послемайданное пришло. Поздно. Но лучше поздно, чем никогда", — заключил он.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский внёс в Верховную Раду проект постановления об увольнении генерального прокурора Ирины Венедиктовой и исполняющего обязанности руководителя СБУ Ивана Баканова, которые были поддержаны украинскими парламентариями.
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