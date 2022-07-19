Онуфриенко заявил о трёхкратном численном превосходстве ВСУ в Херсонской области

Несмотря на военные успехи защитников Донбасса, боевые действия показывают ряд нерешённых проблем, которые озвучил военный эксперт Михаил Онуфриенко. Одна из них заключается в том, что пути снабжения группировки ВСУ в Донбассе до сих пор работают достаточно успешно. Противник перебрасывает силы и технику из Днепропетровска через Павлоград и Покровск.

Второй трудностью эксперт считает проблему "хронического недостатка штыков по нашу сторону мушки".

"У нас банально не хватает солдат на линию фронта. По оценкам противника, киевского режима, в Херсонской области размещено порядка 15 тысяч российских военнослужащих. Это несколько сот километров фронта плюс колоссальная территория, которую нужно контролировать. Эти 15 тысяч — это обеспечение, тыловики и все прочие. Естественно, что они все одновременно не могут стоять на линии фронта", — говорит эксперт.

Он отметил, что украинские военные ищут слабые места, где численность российских войск невелика, и пробуют осуществить, пусть и не совсем успешные, попытки наступления.

"Это, к сожалению, будет продолжаться до тех пор, пока у нас существует приблизительно трёхкратно меньшая численность вооружённых сил, чем у противника. У них просто много штыков, которых им не жалко", — констатирует эксперт.

Онуфриенко отметил, что технически, однако, союзные войска РФ и народных республик имеют большое преимущество над ВСУ.