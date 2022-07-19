Ищенко: Украина сбросит на Москву ядерную бомбу при первой возможности

У России не оставалось другого выбора, кроме как разрушить государственность именно такой националистической Украины.

Об этом сообщил политолог и эксперт Ростислав Ищенко.

В эфире радиостанции "Говорит Москва” он отметил, что, если у Киева будет возможность, то он начнёт стрелять и по Москве.

"Если бы у Украины была возможность сбросить атомную бомбу на Москву, она бы это сделала. Если бы у нее была возможность сбросить 20, она бы это сделала и не раздумывала", — подчеркнул аналитик.

А значит, если у киевского режима будут ракеты с дальностью триста километров, он будет стрелять на 300 километров, а если на 5 тысяч километров — то будет стрелять на 5 тысяч километров вглубь России.

У Украины просто нет этой возможности, зато есть желание сделать такое, уверен обозреватель. А Россия уже долго пытается убедить "этих ребят жить дружно".

"Она говорит им: смотрите, вы сами себя убиваете, зачем вам это нужно, мы на вас не посягаем, мы оставим вам ваш суверенитет, мы оставим его вам, мы даже поможем вам. Только не мешайте, не мешайте, защищайте свои интересы, не защищайте интересы США", — подытожил Ищенко.