Глава Минобороны Германии: у Берлина заканчиваются ресурсы для помощи Украине

Руководитель Минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт заявила, что Берлин не может оказывать Киеву военную поддержку в прежнем объёме. Причиной послужили скудные запасы техники Вооружённых сил Германии.

"Мы не можем много отдать из бундесвера", — сказала министр, слова которой приводит DPA.

Вместе с этим глава военного ведомства подчеркнула, что её украинский коллега Алексей Резников знает об ограничениях по военной помощи со стороны немецких властей.

Также Ламбрехт пообещала продолжить помогать Киеву. Как отметила политик, Берлин передал ВСУ несколько гаубиц Panzerhaubitzen 2000.

Ранее сообщалось, что в Польше обнаружили железнодорожный эшелон, который перевозил технику. Предположительно, Варшава доставляет Украине 232 танка РТ-91.