Боевик из 24-й механизированной бригады попал в плен к "Отважным"

Украинский военнослужащий из 24-й механизированной бригады попал в плен к российской группировке "Отважные". В ходе допроса он рассказал, что командование ВСУ бросало солдат на места боевых действий, как "мясо".

Боевик из 24-й механизированной бригады попал в плен к "Отважным"

"Нема тела — нема дела. Это тот самый случай", — вспоминает военнопленный.

Он отметил, что командиров рядом с солдатами не было. Также он обратился к своим сослуживцам, призвал их добровольно сложить оружие и закончить конфликт.

"Кто начал это? Может, мы?", — задаётся вопросом украинец.