Украинский военнослужащий из 24-й механизированной бригады попал в плен к российской группировке "Отважные". В ходе допроса он рассказал, что командование ВСУ бросало солдат на места боевых действий, как "мясо".
"Нема тела — нема дела. Это тот самый случай", — вспоминает военнопленный.
Он отметил, что командиров рядом с солдатами не было. Также он обратился к своим сослуживцам, призвал их добровольно сложить оружие и закончить конфликт.
"Кто начал это? Может, мы?", — задаётся вопросом украинец.
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