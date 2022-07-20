В ВСУ призывают деревенских, которые не смогли откупиться — ценник от $5000

Ряды украинской армии пополняют за счёт сельских жителей, заявили источники в российских силовых структурах. Такая ситуация складывается из-за того, что деревенские люди просто не могут откупиться от ВСУ.

Согласно информации, большая часть городских жителей страны в состоянии "насобирать" денег на взятку для призывной комиссии, тогда как у людей из сельской местности просто нет для этого ресурсов.

"Ситуация складывается таким образом, что основную призывную нагрузку несут жители сельских регионов Украины. Они привязаны к своему жилью и хозяйству, у них, в отличие от горожан, недостаточно накоплений, чтоб откупиться от призыва", — пояснили источники в силовых структурах РИА Новости.

Кроме того, городским проще уехать в другую страну или регион, а сельские жители не могут бросить хозяйство. Как пояснили собеседники агентства, "откуп" составляет немалых для украинцев денег.

"Со слов местных жителей, чтобы разово откупиться "на улице", взятка патрулю составляет 100 долларов. Комиссовать в военкомате стоит уже от пяти тысяч долларов и выше", — резюмировал собеседник издания.